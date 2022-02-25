Путин и премьер Индии обсудили ситуацию вокруг Украины
Российский лидер Владимир Путин обсудил с индийским премьером Нарендрой Моди ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении Донбасса. Путин дал оценку агрессивным действиям Украины в отношении мирного населения ЛНР и ДНР, как «многолетней деструктивной политики», направленной на разрыв Минских договоренностей.
В ответ Моди повторил свое давнее убеждение о том, что разногласия между Москвой и Североатлантическим альянсом может решить только «честный и искренний диалог».
Ранее президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил понимание озабоченностями коллеги в сфере безопасности из-за действий США и НАТО.
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