Президент Ирана выразил понимание озабоченностей Путина в сфере безопасности
Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил понимание озабоченностями коллеги в сфере безопасности из-за действий США и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров.
Таким образом, Раиси прокомментировал информацию Путина о развитии ситуации вокруг Украины.
Кроме того, стороны обсудили заключение соглашения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Оба президента согласились, что соглашение будет способствовать стабильности и безопасности.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Ирана.
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