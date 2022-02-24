Президент Ирана выразил понимание озабоченностей Путина в сфере безопасности

Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил понимание озабоченностями коллеги в сфере безопасности из-за действий США и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров.

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Таким образом, Раиси прокомментировал информацию Путина о развитии ситуации вокруг Украины.

Кроме того, стороны обсудили заключение соглашения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Оба президента согласились, что соглашение будет способствовать стабильности и безопасности.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Ирана.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ИранВладимир Путин
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