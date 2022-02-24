Президент Ирана выразил понимание озабоченностей Путина в сфере безопасности

Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил понимание озабоченностями коллеги в сфере безопасности из-за действий США и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров.