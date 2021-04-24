Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной», - сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Пашинян обменялись мнениями «по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики»

Также премьер-министр Армении сообщил о внутриполитической ситуации в стране, сложившейся перед внеочередными парламентскими выборами, назначенными в июне, сообщает ТАСС.

Ранее 24 апреля министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудили процесс реформирования армии республики.

