Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
По инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает Кремль.
«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной», - сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Пашинян обменялись мнениями «по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики»
Также премьер-министр Армении сообщил о внутриполитической ситуации в стране, сложившейся перед внеочередными парламентскими выборами, назначенными в июне, сообщает ТАСС.
Ранее 24 апреля министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудили процесс реформирования армии республики.
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