В Ереване задумались о создании новой российской военной базы

Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта российских военных в Сюникской области на границе с Азербайджаном и Ираном. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании парламента.

Он назвал военный союз с Россией ключевым аспектом безопасности страны и заявил о возможном расширении возможностей находящейся в Армении российской военной базы.