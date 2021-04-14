В Ереване задумались о создании новой российской военной базы

Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта российских военных в Сюникской области на границе с Азербайджаном и Ираном. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании парламента.

Он назвал военный союз с Россией ключевым аспектом безопасности страны и заявил о возможном расширении возможностей находящейся в Армении российской военной базы.

Инструмент Пашиняна. Премьер Армении задумал подчинить военную верхушку

«Также проводятся обсуждения о создании опорного пункта российской военной базы в Сюникской области», — добавил Никол Пашинян.

Сейчас в охране границы Армении принимают участие российские миротворческие силы.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:Никол ПашинянРоссияАрмения
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