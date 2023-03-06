МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе

Москва выражает озабоченность в связи с обострением в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Пашинян предупредил об угрозе эскалации из-за блокировки Карабаха

Отмечается, что Россия призывает стороны проявить сдержанность, а также предпринять необходимые шаги к деэскалации.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФНагорный Карабах
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