МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе
Москва выражает озабоченность в связи с обострением в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается, что Россия призывает стороны проявить сдержанность, а также предпринять необходимые шаги к деэскалации.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru