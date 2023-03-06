МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе

Отмечается, что Россия призывает стороны проявить сдержанность, а также предпринять необходимые шаги к деэскалации.



Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России.

