Путин и Орбан отметили переговоры шампанским

На появившемся в Сети видео можно заметить, как Путин и Орбан стоят на расстоянии друг от друга и держат бокалы с игристым напитком. Также президент РФ в этом момент поблагодарил премьера за визит, отметил продуктивность встречи, подчеркнув ее значительную длительность.

Напомним, Орбан заявил, что на встрече с российским лидером не увидел агрессивных намерений в отношении Украины. По его словам, Путин на встрече был спокоен.

