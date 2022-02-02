Путин и Орбан отметили переговоры шампанским

Российский президент Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан отметили удачное окончание двусторонних переговоров бокалом шампанского, сообщает «РЕН ТВ».

Премьер Венгрии Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с «Газпромом»

На появившемся в Сети видео можно заметить, как Путин и Орбан стоят на расстоянии друг от друга и держат бокалы с игристым напитком. Также президент РФ в этом момент поблагодарил премьера за визит, отметил продуктивность встречи, подчеркнув ее значительную длительность.

Напомним, Орбан заявил, что на встрече с российским лидером не увидел агрессивных намерений в отношении Украины. По его словам, Путин на встрече был спокоен.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВенгрияВладимир Путин
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