Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки

Соответствующее совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство» опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что стороны договорились прилагать усилия для популяризации русского и индийских языков в том числе посредством развития контактов между профильными образовательными организациями.

Ранее сообщалось, что два новых консульства Индии откроются в России. Открытие консульств облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество. Новые дипмиссии появятся в Казани и Екатеринбурге, передает «Радиоточка НСН».

