Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки
Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились прилагать совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в России.
Соответствующее совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство» опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что стороны договорились прилагать усилия для популяризации русского и индийских языков в том числе посредством развития контактов между профильными образовательными организациями.
Ранее сообщалось, что два новых консульства Индии откроются в России. Открытие консульств облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество. Новые дипмиссии появятся в Казани и Екатеринбурге, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru