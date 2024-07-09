Премьер Индии назвал Россию партнером и в горе, и в радости
Россия является «партнером в горе и в радости», заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом он рассказал в Москве в ходе встречи с индийской диаспорой.
«Когда я слышу слово "Россия", первое, что приходит на ум — это партнер и в горе и в радости», — цитирует политика РИА Новости.
Кроме того, Моди назвал РФ верным другом Индии и указал, что в отношениях двух стран «температура всегда со знаком плюс», пишет RT.
Накануне индийский премьер прибыл в Россию с официальным визитом. В понедельник Моди провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а во вторник встретился с индийской общиной.
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