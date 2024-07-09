Премьер Индии назвал Россию партнером и в горе, и в радости

«Когда я слышу слово "Россия", первое, что приходит на ум — это партнер и в горе и в радости», — цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, Моди назвал РФ верным другом Индии и указал, что в отношениях двух стран «температура всегда со знаком плюс», пишет RT.

Накануне индийский премьер прибыл в Россию с официальным визитом. В понедельник Моди провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а во вторник встретился с индийской общиной.

