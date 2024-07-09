Моди сообщил об открытии двух новых консульств Индии в России

Два новых консульства Индии откроются в России. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с индийской общиной в ходе визита в Москву, передает ТАСС.

Моди выразил надежду на продолжение углубленного партнерства с РФ

«Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью, мы открываем два новых консульства в России», — сообщил политик.

Моди подчеркнул, что открытие консульств облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество. Новые дипмиссии появятся в Казани и Екатеринбурге.

Ранее Нарендра Моди прибыл с визитом в Россию, провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и неформальную встречу с российским лидером в подмосковном Ново-Огареве, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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