Моди сообщил об открытии двух новых консульств Индии в России

«Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью, мы открываем два новых консульства в России», — сообщил политик.

Моди подчеркнул, что открытие консульств облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество. Новые дипмиссии появятся в Казани и Екатеринбурге.

Ранее Нарендра Моди прибыл с визитом в Россию, провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и неформальную встречу с российским лидером в подмосковном Ново-Огареве, пишет RT.

