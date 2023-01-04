Путин и Мирзиёевым провели телефонный разговор
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что лидеры подтвердили обоюдное стремление «укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнёрства», а также наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в энергетику и других областях
«Шавкат Мирзиёев выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время неформальной встречи глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 26–27 декабря 2022 года», - добавили в пресс-службе.
Ранее Путин и президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров отметили высокий уровень двусторонних отношений стратегического партнёрства, сообщает RT.
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