Путин и Мирзиёевым провели телефонный разговор

В сообщении говорится, что лидеры подтвердили обоюдное стремление «укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнёрства», а также наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в энергетику и других областях

«Шавкат Мирзиёев выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время неформальной встречи глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 26–27 декабря 2022 года», - добавили в пресс-службе.

Ранее Путин и президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров отметили высокий уровень двусторонних отношений стратегического партнёрства, сообщает RT.

