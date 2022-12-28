Путин провел телефонную беседу с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

Президент РФ Владимира Путина провел телефонную беседу с главой Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран обсудили совместные проекты в энергетике и промышленности.

Они также подтвердили готовность к реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита Мигеля Диас-Канеля в Россию.

Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.

Путин заявил, что Россия и Куба должны укреплять сотрудничество

В завершение телефонной беседы, Путин поздравил кубинского коллегу с отмечаемым 1 января Днем освобождения республики, пожелав благополучия и процветания народу Кубы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Куба должны помогать друг другу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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