Путин провел телефонную беседу с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
Президент РФ Владимира Путина провел телефонную беседу с главой Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили совместные проекты в энергетике и промышленности.
Они также подтвердили готовность к реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита Мигеля Диас-Канеля в Россию.
Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.
В завершение телефонной беседы, Путин поздравил кубинского коллегу с отмечаемым 1 января Днем освобождения республики, пожелав благополучия и процветания народу Кубы.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Куба должны помогать друг другу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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