Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двустороннее взаимодействие
29 ноября 202312:56
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в Кремле.
Главы государств обсудили взаимодействие двух стран.
«Обсуждены текущие вопросы ... в том числе продолжающая реализация договоренностей, достигнутых в ходе ... визита президента Узбекистана в Москву», — указали в Кремле.
Шавкат Мирзиеев посетил российскую столицу в октябре и провел переговоры с Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По итогам встречи было подписано 11 документов о сотрудничестве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru