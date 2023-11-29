Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двустороннее взаимодействие

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в Кремле.

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Главы государств обсудили взаимодействие двух стран.

«Обсуждены текущие вопросы ... в том числе продолжающая реализация договоренностей, достигнутых в ходе ... визита президента Узбекистана в Москву», — указали в Кремле.

Шавкат Мирзиеев посетил российскую столицу в октябре и провел переговоры с Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По итогам встречи было подписано 11 документов о сотрудничестве.

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ФОТО: пресс-служба Кремля
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