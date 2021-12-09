Путин и Меркель поговорили по телефону

Также российский лидер подчеркнул значительный вклад политика в развитие российско-германских отношений и добавил, что её всегда будут рады видеть в России.

Меркель, в свою очередь, выразила Путину признательность за совместную работу, а также пожелала успехов в налаживании диалога с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее депутаты германского парламента избрали новым канцлером социал-демократа Олафа Шольца, за него проголосовали 395 депутатов, при минимуме 369 голосов из 736.