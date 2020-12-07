Путин и Меркель обсудили положение в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин проинформировал коллегу о предпринятых посреднических усилиях для прекращения военных действий в республике, а также о деятельности российских миротворцев.