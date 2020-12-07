Путин и Меркель обсудили положение в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин проинформировал коллегу о предпринятых посреднических усилиях для прекращения военных действий в республике, а также о деятельности российских миротворцев.

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Путин и Меркель с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие в Донбассе, отметив важность решения насущных проблем населения.

Кроме того, стороны договорились о продолжении контактов по поводу вакцин от коронавируса.

Политолог Андраник Мигранян рассказал в эфире НСН, почему премьер-министр Никол Пашинян «будет упираться до последнего», а также чего ждать от новых властей Армении. Мигранян рассказал, есть ли вероятность, что новые власти Армении попытаются отменить трехстороннее соглашение по Карабаху.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАнгела МеркельВладимир Путин
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