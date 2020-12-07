«Всех на всех». В Армении заявили о готовности к обмену пленными с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что республика готова к обмену с Азербайджаном по принципу «всех на всех», сообщает ТАСС.

Глава армянского дипведомства назвал «приоритетным» вопрос безотлагательного и безоговорочного обмена военнопленными и удерживаемыми лицами, а также возвращения останков.

«Мы ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс», - отметил Айвазян.

Глава МИД Армении также добавил, что всеобъемлющие переговоры по Нагорному Карабаху пройдут после стабилизации ситуации в зоне конфликта.



Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Главы России, Азербайджана и Армении подписали 9 ноября трёхсторонее соглашение о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев, которое вступило в силу 10 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в честь этого подписал указ о ежегодном праздновании 8 ноября Дня Победы, а армянская оппозиция потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

