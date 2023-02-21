Путин и Матвиенко обсудили основные положения послания

По его словам, они обсудили основные положения послания Федеральному собранию, с которым 21 февраля выступил глава государства.

Кроме того, Матвиенко рассказала Путину об итогах работы верхней палаты парламента за 2022 год, а также о планах на весеннюю сессию, добавил представитель Кремля.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что после послания президента надо будет менять законодательство, Совфед к такой работе готов, сообщает НСН.

