Матвиенко после Послания Путина: Законодательство надо будет менять

Также она сообщила, что послание было финансово просчитано, все финансовые ресурсы в наличии.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия ответит на любые вызовы.

По его словам, все граждане - это «одна страна и один большой сплочённый народ».

«Мы уверены в себе и в своих силах. Правда - за нами», - такими словами глава государства завершил своё выступление.

