Матвиенко после Послания Путина: Законодательство надо будет менять

Законодательство после послания президента РФ надо будет менять, Совфед к такой работе готов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Путин поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к ядерным испытаниям

Также она сообщила, что послание было финансово просчитано, все финансовые ресурсы в наличии.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия ответит на любые вызовы.

По его словам, все граждане - это «одна страна и один большой сплочённый народ».

«Мы уверены в себе и в своих силах. Правда - за нами», - такими словами глава государства завершил своё выступление.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФПослание Федеральному СобраниюВалентина Матвиенко
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