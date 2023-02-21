Матвиенко после Послания Путина: Законодательство надо будет менять
Законодательство после послания президента РФ надо будет менять, Совфед к такой работе готов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Также она сообщила, что послание было финансово просчитано, все финансовые ресурсы в наличии.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия ответит на любые вызовы.
По его словам, все граждане - это «одна страна и один большой сплочённый народ».
«Мы уверены в себе и в своих силах. Правда - за нами», - такими словами глава государства завершил своё выступление.
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