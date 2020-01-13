Путин и Макрон согласились сохранить сделку по ядерной программе Ирана

13 января 202013:16

Москва и Париж намерены добиться сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. С таким заявлением выступил президент Пятой французской республики Эммануэль Макрон. Он сообщил, что соответствующая договорённость достигнута накануне в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вскоре после этой беседы Великобритания, Франции и Германии обратились с совместным призывом к Тегерану Иран вернуться к полному соблюдению условий ядерной сделки, заключённой в 2015 году, сообщают «Известия».

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Этот документ был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Он предусматривает отмену санкций против Тагерана в случае остановки ядерных разработок в Исламской республике.

В 2018 году президент США Дональд Трамп принял решение в одностороннем порядке выйти из договора. Вашингтон ужесточил ограничительные меры в отношении Ирана. В качестве ответной меры Тегеран объявил о приостановке выполнения обязательств в рамках соглашения.

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ФОТО: kremlin.ru
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