Путин и Макрон согласились сохранить сделку по ядерной программе Ирана

Москва и Париж намерены добиться сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. С таким заявлением выступил президент Пятой французской республики Эммануэль Макрон. Он сообщил, что соответствующая договорённость достигнута накануне в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вскоре после этой беседы Великобритания, Франции и Германии обратились с совместным призывом к Тегерану Иран вернуться к полному соблюдению условий ядерной сделки, заключённой в 2015 году, сообщают «Известия».