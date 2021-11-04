Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ на заседании Высшего госсовета

Это решение – часть подписанного интеграционного декрета Союзного государства, который утверждает основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.

Суть Союзного государства России и Белоруссии и интеграции не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран, сообщил в эфире телеканалу ОНТ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

