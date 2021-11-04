Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ на заседании Высшего госсовета

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии, передает ТАСС.

Путин и Лукашенко договорились о единой макроэкономической политике и союзном парламенте

Это решение – часть подписанного интеграционного декрета Союзного государства, который утверждает основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.

Суть Союзного государства России и Белоруссии и интеграции не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран, сообщил в эфире телеканалу ОНТ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПутинВладимир ПутинЛукашенкоАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры