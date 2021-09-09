Путин и Лукашенко договорились о единой макроэкономической политике и союзном парламенте
Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике и интеграции платежных систем. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи.
Кроме того, по словам Путина, не исключено, что может быть создан Союзный Парламент.
По словам российского президента, 1 декабря 2023 года стороны подпишут договор об объединении рынка газа России и Белоруссии.
Цены на российский газ для республики останутся на уровне текущего года. Также было объявлено о создании единого рынка нефти и нефтепродуктов и договор о едином рынке электроэнергии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru