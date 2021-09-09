Путин и Лукашенко договорились о единой макроэкономической политике и союзном парламенте

Кроме того, по словам Путина, не исключено, что может быть создан Союзный Парламент.

По словам российского президента, 1 декабря 2023 года стороны подпишут договор об объединении рынка газа России и Белоруссии.

Цены на российский газ для республики останутся на уровне текущего года. Также было объявлено о создании единого рынка нефти и нефтепродуктов и договор о едином рынке электроэнергии.

