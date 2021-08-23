Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

В ходе разговора стороны обсудили экономическое партнерство, союзные программы. Также президенты затронули тему предстоящих учений «Запад-2021».

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в подготовке военных кадров и спецслужб и взаимодействие в медиасфере.

Отмечается, что стороны договорились о контактах на высшем уровне в ближайшее время.