Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает Белта.

Путин заявил, что России нужен мощный Военно-морской флот

В ходе разговора стороны обсудили экономическое партнерство, союзные программы. Также президенты затронули тему предстоящих учений «Запад-2021».

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в подготовке военных кадров и спецслужб и взаимодействие в медиасфере.

Отмечается, что стороны договорились о контактах на высшем уровне в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПутинЛукашенко
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