Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает Белта.
В ходе разговора стороны обсудили экономическое партнерство, союзные программы. Также президенты затронули тему предстоящих учений «Запад-2021».
Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в подготовке военных кадров и спецслужб и взаимодействие в медиасфере.
Отмечается, что стороны договорились о контактах на высшем уровне в ближайшее время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru