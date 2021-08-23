Путин заявил, что России нужен мощный Военно-морской флот

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок для военно-морского флота, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, закладываются два многоцелевых корабля ближней морской зоны и четыре подводные лодки дальней морской зоны, две из которых будут носить имена Дмитрия Донского и князя Потёмкина.

Российский лидер отметил, что военно-морской флот «надёжно защищает национальные интересы» России, а также «вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности».

«Сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот», - подчеркнул президент.

Путин добавил, что все новые корабли получат современное высокоточное оружие, а также новейшие средства управления и связи.

Ранее в госкорпорации «Росатом» объявили, что в плаванье будут запущены два новых лоцмейстерских суда, которые были построены в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», сообщает Ura.ru.

