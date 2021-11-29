Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре напряженную ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Подробностей диалога не приводится. Также, по словам Пескова, стороны обговорили график предстоящие контактов.
Ранее в Польше заявили, что готовы обсудить с Россией миграционный кризис на польско-белорусской границе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru