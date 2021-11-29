Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре напряженную ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.