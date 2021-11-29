Лукашенко заявил, что Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа будет сдерживать белорусскую армию в случае войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает белорусское издание БелТа.

Лукашенко подчеркнул, что Запад знает, кого поддержит Белоруссия в Российско-Украинской «войнушке». Евросоюз использует мигрантов, чтобы «решать свои проблемы» и «держать в напряжении» белорусскую армию, заявил Лукашенко.

Лукашенко обвинил США, Британию и Польшу в желании разрушить Евросоюз

Глава Белоруссии также отметил, что на границе России и Украины «абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше».

Ранее на переговорах в Вене руководитель делегации России по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что доказательств увеличения числа российский военных на украинской границе нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЕвросоюзАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры