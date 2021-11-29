Лукашенко заявил, что Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа будет сдерживать белорусскую армию в случае войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает белорусское издание БелТа.

Лукашенко подчеркнул, что Запад знает, кого поддержит Белоруссия в Российско-Украинской «войнушке». Евросоюз использует мигрантов, чтобы «решать свои проблемы» и «держать в напряжении» белорусскую армию, заявил Лукашенко.