В Польше готовы обсудить с Россией миграционный кризис
Польша готова обсудить с Россией миграционный кризис на польско-белорусской границе. Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал в эфире Польского радио.
При этом он отметил, что в стране согласны выйти на переговоры с Белоруссией по данному вопросу только на техническом уровне, подчеркнув, что их надо вести строго с белорусской оппозицией.
Глава МИД Польши заявил, что Россия является «режиссером» развернувшегося на границе кризиса, а Белоруссия – «исполнителем».
Ранее пресс-секретарь Погранстражи Польши Анна Михальская заявила, что в ближайшее время власти Польши организуют вывоз около 200 нелегальных мигрантов в страны их происхождения, сообщает RT.
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