Путин и Лукашенко обсудили коронавирус и 9 мая

По данным агентства, главы государств обсудили развитие ситуации с коронавирусом в странах и меры, принимаемые для борьбы с инфекцией. Также стороны затронули тему празднования Дня Победы 9 мая, обсудив подготовительные мероприятия.

Отметим, что 3 мая Александр Лукашенко заявил, что Парад Победы 9 Мая в Минске обязательно состоится. Президент подчеркнул, что отмену мероприятия, которое является глубоко идеологическим для страны, через пару дней люди назовут трусостью. Лукашенко добавил, что долго думал над подобным решением.



