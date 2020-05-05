Путин и Лукашенко обсудили коронавирус и 9 мая
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера Белоруссии.
По данным агентства, главы государств обсудили развитие ситуации с коронавирусом в странах и меры, принимаемые для борьбы с инфекцией. Также стороны затронули тему празднования Дня Победы 9 мая, обсудив подготовительные мероприятия.
Отметим, что 3 мая Александр Лукашенко заявил, что Парад Победы 9 Мая в Минске обязательно состоится. Президент подчеркнул, что отмену мероприятия, которое является глубоко идеологическим для страны, через пару дней люди назовут трусостью. Лукашенко добавил, что долго думал над подобным решением.
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