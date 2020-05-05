Путин и Лукашенко обсудили коронавирус и 9 мая

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера Белоруссии.

Песков рассказал о планах Путина на 9 мая

По данным агентства, главы государств обсудили развитие ситуации с коронавирусом в странах и меры, принимаемые для борьбы с инфекцией. Также стороны затронули тему празднования Дня Победы 9 мая, обсудив подготовительные мероприятия.

Отметим, что 3 мая Александр Лукашенко заявил, что Парад Победы 9 Мая в Минске обязательно состоится. Президент подчеркнул, что отмену мероприятия, которое является глубоко идеологическим для страны, через пару дней люди назовут трусостью. Лукашенко добавил, что долго думал над подобным решением.


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ФОТО: Сергей Мамонтов//РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
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