Песков рассказал о планах Путина на 9 мая

Всем россиянам, включая президента, ещё какое-то время придётся соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавируса, добавил представитель Кремля. По его словам, нельзя отменить ограничения сразу «за одну секунду росчерком пера».

Празднование 75-летия со Дня Победы в этом году состоится позже, о новой дате пока не сообщалось. 9 мая в столице отменён парад Победы, состоится только воздушная часть.

