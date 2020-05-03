Песков рассказал о планах Путина на 9 мая
Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянами, сообщил в программе «Москва.Кремль.Путин» в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие не будет массовым и не нарушит эпидемиологический режим, передаёт «Интерфакс».
Всем россиянам, включая президента, ещё какое-то время придётся соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавируса, добавил представитель Кремля. По его словам, нельзя отменить ограничения сразу «за одну секунду росчерком пера».
Празднование 75-летия со Дня Победы в этом году состоится позже, о новой дате пока не сообщалось. 9 мая в столице отменён парад Победы, состоится только воздушная часть.
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