Путин и Лукашенко беседуют тет-а-тет уже больше трёх часов

Президенты России и Белоруссии ведут переговоры уже больше трёх часов ведут переговоры с глазу на глаз в сочинской резиденции «Бочаров ручей». Владимир Путин и Александр Лукашенко начали беседу в районе трёх часов дня. Они обсуждают широкий круг вопросов, включая экономические и политическую ситуацию в Белоруссии.

Россия стала первой страной, куда Лукашенко отправился после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, отмечает Газета.ру. С тех пор в республике не затихают массовые акции протеста тех, кто считает официальные итоги голосования подтасованными действующей властью.

Открывая встречу в Сочи, Путин сообщил, что Россия готова предоставить Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Президент РФ также выразил уверенность, что белорусы сумею договориться без внешнего вмешательства.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил об угрозе внешней агрессии в отношении России и Белоруссии. В связи с этим, по его словам, Москва и Минск должны готовить свои войска к её отражению, передаёт РИА ФАН. Президент Белоруссии выразил уверенность, что обе страны должны спланировать совместные военные учения на годы вперед без оглядки на кого-либо.

Между тем, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что кредит, который Москва предоставит Минску, пойдут не на развитие республики, а на подавление протестов.

«Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы», — цитирует Тихановскую Ura.ru. При этом она считает, что, несмотря на финансовую помощь Москвы, Лукашенко не сумеет усидеть в президентском кресле.

