Путин и Лавров извинились перед Вучичем из-за поста Захаровой
Лидер Сербии Александр Вучич рассказал об извинениях, принесенных ему президентом РФ Владимиром Путиным из-за поста в Facebook представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир сербского государственного телеканала.
Вучич назвал разговор с Путиным "отличным" и заверил, что на отношения с Россией инцидент с Захаровой не повлияет. Сербский президент отметил, что извинения принес и глава МИД Сергей Лавров, а также добавил, что сам он, будучи воспитанным человеком, не стал бы напоминать о необходимости обсудить эту ситуацию.
Ранее 5 сентября Захарова в своем официальном аккаунте Facebook прокомментировала фотографию, где президент Сербии Алекандр Вучич во время посещения США сидит на расстоянии около метра от стола американского лидера Дональда Трампа.
Захарова отметила, что разговор президентов выглядит как допрос, и сравнила фотографию сербского лидера с кадром из фильма "Основной инстинкт". Вучич жестко отреагировал на этот пост, отметив "невоспитанность и примитивизм" Захаровой. Та заявила, что пост был неверно истолкован.
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