Путин и Лавров извинились перед Вучичем из-за поста Захаровой

Лидер Сербии Александр Вучич рассказал об извинениях, принесенных ему президентом РФ Владимиром Путиным из-за поста в Facebook представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир сербского государственного телеканала.

Вучич назвал разговор с Путиным "отличным" и заверил, что на отношения с Россией инцидент с Захаровой не повлияет. Сербский президент отметил, что извинения принес и глава МИД Сергей Лавров, а также добавил, что сам он, будучи воспитанным человеком, не стал бы напоминать о необходимости обсудить эту ситуацию.