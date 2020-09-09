«Слишком многое связывает». В Совфеде не верят в охлаждение отношений с Сербией
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН рассказал, повлияет ли отказ Сербии от военных учений на отношения с Россией.
Сербия под давлением Евросоюза решила заморозить совместные военные учения с Россией и Белоруссией. Они должны были пройти 10-15 сентября.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что не видит в этом ничего страшного.
«Слишком многое нас связывает, чтобы сербы пошли на какое-то охлаждение отношений с нашей страной», - сказал политик.
Отказ от военных учений он объяснил напряженной ситуацией в Белоруссии и событиями с оппозиционером Алексеем Навальным. Вместе с тем он отметил, что Сербия – суверенное государство, которое вправе принимать решения, которые считает верными.
«Только пусть посмотрит на Украину, пусть посмотрит на Белоруссию, как спокойно союзники по ЕС сдают эти страны, когда им это выгодно. Если они думают, что тем самым ускорят свое вступление в Евросоюз, то я не уверен. А что касается НАТО, то сербы сами туда не стремятся», - отметил сенатор.
Он добавил, что как только Сербия отдалится от России, она будет обречена, так как останется одна в окружении многих недружественных ей государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили результаты встречи сербской стороны с представителями США, а также новые переговоры в Брюсселе.
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