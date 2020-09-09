«Слишком многое связывает». В Совфеде не верят в охлаждение отношений с Сербией

Сербия под давлением Евросоюза решила заморозить совместные военные учения с Россией и Белоруссией. Они должны были пройти 10-15 сентября.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что не видит в этом ничего страшного.

«Слишком многое нас связывает, чтобы сербы пошли на какое-то охлаждение отношений с нашей страной», - сказал политик.

Отказ от военных учений он объяснил напряженной ситуацией в Белоруссии и событиями с оппозиционером Алексеем Навальным. Вместе с тем он отметил, что Сербия – суверенное государство, которое вправе принимать решения, которые считает верными.