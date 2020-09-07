В МИД Сербии заявили, что пост Захаровой не повлияет на отношения с РФ
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что пост в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о визите сербского президента в США «не оставит следов» на отношениях двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского МИД.
Ранее 5 сентября Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала фотографию, где президент Сербии Алекандр Вучич сидит на расстоянии около метра от стола американского лидера Дональда Трампа. Она отметила, что разговор президентов выглядит как допрос, и посоветовала садиться в таком случае как героиня Шарлиз Терон в фильме «Основной инстинкт», приложив фото из кинокартины. Вучич жестко отреагировал на этот пост, отметив «невоспитанность и примитивизм» Захаровой. Она, в свою очередь, заявила, что пост был неправильно истолкован.
В МИД Сербии в понедельник подчеркнули, что РФ и Сербия остаются стратегическими партнерами и инцидент «не оставит следов на наших хороших отношениях». В ведомстве добавили, что Дачич и глава МИД Лавров «приложили все усилия», чтобы закрыть этот случай.
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