Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры

Встреча глав государств прошла на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политики обсудили в том числе стратегическое сотрудничество России и КНДР, ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

Позже в честь визита северокорейского лидера был дан торжественный обед от имени Владимира Путина. Известно, что Ким Чен Ына сопровождала его сестра, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Однако политик не участвовала в переговорах.

