Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры, глава Северной Кореи уехал. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча глав государств прошла на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политики обсудили в том числе стратегическое сотрудничество России и КНДР, ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.
Позже в честь визита северокорейского лидера был дан торжественный обед от имени Владимира Путина. Известно, что Ким Чен Ына сопровождала его сестра, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Однако политик не участвовала в переговорах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru