Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына с участием делегаций завершились. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Священная борьба с империализмом»: Ким Чен Ын встретился с Путиным на «Восточном»

Главы государств встретились на космодроме Восточный. Переговоры в расширенном составе продлились более часа.

Как сообщил представитель Кремля, Путин и Ким Чен Ын начали встречу тет-а-тет.

Ранее Песков заявлял, что на переговорах лидеры РФ и КНДР обсудят в первую очередь двусторонние отношения, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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