Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
13 сентября 202310:12
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына с участием делегаций завершились. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Главы государств встретились на космодроме Восточный. Переговоры в расширенном составе продлились более часа.
Как сообщил представитель Кремля, Путин и Ким Чен Ын начали встречу тет-а-тет.
Ранее Песков заявлял, что на переговорах лидеры РФ и КНДР обсудят в первую очередь двусторонние отношения, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru