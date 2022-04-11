Путин и канцлер Австрии Нехаммер проводят переговоры в Ново-Огареве
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер проводят переговоры, в ходе которых будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил в беседе с РИА Новости, что встреча проходит в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огареве.
Песков добавил, что переговоры проходят в закрытом режиме, это просьба австрийской стороны.
В субботу Нехаммер побывал на Украине, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. В Москву австрийский канцлер прибыл накануне.
Ранее Нехаммер заявил, что Австрия выступила против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.
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