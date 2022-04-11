Путин и канцлер Австрии Нехаммер проводят переговоры в Ново-Огареве

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер проводят переговоры, в ходе которых будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил в беседе с РИА Новости, что встреча проходит в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огареве.