Путин и канцлер Австрии Нехаммер проводят переговоры в Ново-Огареве

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер проводят переговоры, в ходе которых будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил в беседе с РИА Новости, что встреча проходит в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огареве.

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Песков добавил, что переговоры проходят в закрытом режиме, это просьба австрийской стороны.

В субботу Нехаммер побывал на Украине, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. В Москву австрийский канцлер прибыл накануне.

Ранее Нехаммер заявил, что Австрия выступила против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Владимир ПутинАвстрия
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