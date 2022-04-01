Нехаммер: Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из РФ

Политик подтвердил свою позицию после переговоров с немецким коллегой Олафом Шольцем. Нехаммер считает, что ограничительные меры имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит. Канцлер Австрии высказался за обеспечение безопасности поставок энергоресурсов.

Ранее газета Financial Times назвала Австрию «авианосцем» секретных операций России. На этом основании ее ведомство отстранили от ряда мер по обмену разведданными на европейском уровне.

