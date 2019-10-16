Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 22 октября
Турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган приедет в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным принял предложение российского лидера посетить Россию.
Как пишет Интерфакс, темой встречи станет Сирия, в частности, вопросы обеспечения суверенитета страны с параллельной борьбой с террористическими организациями.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире НСН заявил, что верить Турции по вопросам спецоперации в Сирии верить нельзя. По его словам, цель Эрдогана - захватить и подчинить себе Сирию.
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