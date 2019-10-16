Эрдоган принял предложение Путина прилететь в Москву
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил последнего посетить в Россию, сообщает RT. В результате было принято решение, что Эрдоган в ближайшее время прилетит в РФ с рабочим визитом.
Как отмечает Ura.ru, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, в частности, недопущение боестолкновений между российскими и турецкими военными в регионе.
Кроме того, Путин и Эрдоган согласились с необходимостью сохранить территориальную целостность Сирии, передает Москва 24.
Ранее турецкая армия вошла на территорию Сирии и начала боевые действия против местных курдов. В ответ США ввели санкции против Анкары.
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