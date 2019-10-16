Эрдоган принял предложение Путина прилететь в Москву

Как отмечает Ura.ru, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, в частности, недопущение боестолкновений между российскими и турецкими военными в регионе.

Кроме того, Путин и Эрдоган согласились с необходимостью сохранить территориальную целостность Сирии, передает Москва 24.

Ранее турецкая армия вошла на территорию Сирии и начала боевые действия против местных курдов. В ответ США ввели санкции против Анкары.

