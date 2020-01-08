Путин и Эрдоган осудили действия США в Ираке

Президенты России и Турции Владимир Путин и Рейджеп Эрдоган приняли совместное заявление, в котором назвали операцию США против иранского генерала Касема Сулеймани подрывающей безопасность и стабильность в ближневосточном регионе. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«По итогам принято совместное заявление. Президенты обсудили ситуацию в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций США на территории Ирака против иранских граждан», - сообщил Лавров.