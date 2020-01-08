Переброску войск США из Сирии в Ирак призвали не считать подготовкой к войне

«Масштабная война не нужна ни США, ни Ирану. Не думаю, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет гореть желанием развязать в ходе своей избирательной кампании войну, которая без жертв со стороны американцев не обойдется. Опять же, Иран нанес удар (по двум военным базам США в Ираке – прим. НСН) – но очень аккуратно. Как понимаю, жертв нет.

На военных базах США в Сирии были малочисленные гарнизоны, которые осуществляли либо спецоперации, либо обеспечивали связь. Их переброска может быть в рамках внутренней передислокации войск. Она происходит и в самом Ираке, где с целого ряда объектов США свои войска вывели. Думаю, можно рассчитывать на то, что стороны (США и Иран – прим. НСН) ограничатся обменом символических действий, направленных больше на психологическое устрашение соперника», - заявил эксперт.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН предложил молиться, чтобы Трамп не начал на Ближнем Востоке Третью мировую войну.

