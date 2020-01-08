Переброску войск США из Сирии в Ирак призвали не считать подготовкой к войне
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН объяснил, зачем США перебрасывают военных из Сирии в Ирак.
Американские войска покинули две свои военные базы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики и перемещаются в сторону Ирака. Об этом сегодня, 8 января, сообщает агентство SANA. Сообщается, что порядка 40 военных грузовиков с военной техникой покинули военную базу «Хораб-Джейр» в провинции Хасеке и направляются в сторону границы с Ираком. Тaкже 50 грузовиков с военной техникой выехaли с бaзы в городе Шaддaди и нaпрaвились к грaнице с Ирaком — к КПП aль-Вaлид. При этом чaсть из этих грузовиков рaнее прибылa нa бaзу в Шaддaди с юго-востокa Сирии — из провинции Дейр-эз-Зор.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН отказался считать, что переброска войск с баз США в Сирии в направлении Ирака явлется подготовкой к реальным боевым действиям на Ближнем Востоке.
«Масштабная война не нужна ни США, ни Ирану. Не думаю, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет гореть желанием развязать в ходе своей избирательной кампании войну, которая без жертв со стороны американцев не обойдется. Опять же, Иран нанес удар (по двум военным базам США в Ираке – прим. НСН) – но очень аккуратно. Как понимаю, жертв нет.
На военных базах США в Сирии были малочисленные гарнизоны, которые осуществляли либо спецоперации, либо обеспечивали связь. Их переброска может быть в рамках внутренней передислокации войск. Она происходит и в самом Ираке, где с целого ряда объектов США свои войска вывели. Думаю, можно рассчитывать на то, что стороны (США и Иран – прим. НСН) ограничатся обменом символических действий, направленных больше на психологическое устрашение соперника», - заявил эксперт.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН предложил молиться, чтобы Трамп не начал на Ближнем Востоке Третью мировую войну.
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