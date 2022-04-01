Путин и Эрдоган обсудили встречу делегаций РФ и Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой, обсудив встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле, передает РИА Новости.
Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского приоритетом для Турции.
Глава Турции отметил, что «для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог».
Ранее стали известны первые результаты переговоров России и Украины в Стамбуле, в том числе то, что РФ сократит военную активность под Киевом и Черниговом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+19 164 / сут.
Умерли
369 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+45 998 / сут.
- Сбер объявил о закрытии офиса в Лондоне
- Компания Danfoss объявила об уходе из России
- Макрон обсудил с Зеленским гуманитарную ситуацию в Мариуполе
- Умер российский журналист Андрей Бабицкий
- В Госдепе оценили текущий дефицит на рынке нефти
- Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян
- Новак заявил о необъективности данных МЭА об уровнях добычи нефти
- «Росатом» и МАГАТЭ обсудили работу атомных объектов на Украине
- Путин и Эрдоган обсудили встречу делегаций РФ и Украины
- ФССП предложила отсрочить уплату долгов участникам спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru