Путин и Эрдоган обсудили встречу делегаций РФ и Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой, обсудив встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле, передает РИА Новости.

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского приоритетом для Турции.

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Глава Турции отметил, что «для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог».

Ранее стали известны первые результаты переговоров России и Украины в Стамбуле, в том числе то, что РФ сократит военную активность под Киевом и Черниговом.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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