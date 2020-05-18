Путин и Эрдоган обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

Президенты Российской Федерации и Турции Владимиру Путин и Рэджер Тайип Эродоан провели телефонный разговор. Как информирует канцелярия турецкого лидера, в центре их внимания была ситуация с пандемией коронавируса. Они, в частности, обсудили пути сотрудничества в борьбе с COVID-19.

Кроме того, в ходе разговора они затронули тему двусторонних отношений и региональные вопросы, включая обстановку в Сирии. На севере этой страны российская военная полиция продолжает совместное патрулирование вдоль границы с турецкой армией.

Так, сегодня военнослужащие провели плановый мониторинг обстановки у десяти поселений в провинции Хасака. Патрулирование прошло в обычном режиме, происшествий на пути следования конвоя не отмечалось.

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Как информирует пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган выразили настрой на интенсификацию усилий по выполнению договоренностей по сирийскому Идлибу. Российский лидер также высказался за скорейшего возобновление перемирия в Ливии, а также диалога между политическими силами в этой стране.

Как уточняет «Свободная пресса», Владимир Путин также выразил благодарность Тайипу Эрдогану за помощь Анкары в возвращении в Россию соотечественников из Турции, а также за гуманитарную помощь некоторым российским регионам.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусЭрдоганПутин
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