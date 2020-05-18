Путин и Эрдоган обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

Президенты Российской Федерации и Турции Владимиру Путин и Рэджер Тайип Эродоан провели телефонный разговор. Как информирует канцелярия турецкого лидера, в центре их внимания была ситуация с пандемией коронавируса. Они, в частности, обсудили пути сотрудничества в борьбе с COVID-19.

Кроме того, в ходе разговора они затронули тему двусторонних отношений и региональные вопросы, включая обстановку в Сирии. На севере этой страны российская военная полиция продолжает совместное патрулирование вдоль границы с турецкой армией.

Так, сегодня военнослужащие провели плановый мониторинг обстановки у десяти поселений в провинции Хасака. Патрулирование прошло в обычном режиме, происшествий на пути следования конвоя не отмечалось.