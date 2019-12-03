Эрдоган признал Россию одним из главных партнеров

3 декабря 201911:02

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции.

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В ходе своей пресс-конференции в Анкаре Эрдоган подчеркнул, что отношения с Москвой не являются альтернативой союзническим отношениям с другими странами, а, напротив, представляются ему взаимодополняющими, передает RT.

Примечательно, что это заявление прозвучало накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне. В нем примут участие 29 стран-членов альянса, а также Северная Македония.

Ранее стало известно, что в итоговом коммюнике саммита будет упомянута Россия.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
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