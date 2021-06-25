Путин и эмир Катара обсудили подготовку к ЧМ-2022 по футболу

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадов Аль Тани, в рамках которого обсуждался вопрос о подготовки чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Об это сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы была достигнута договоренность о налаживании взаимодействия по этому вопросу. Российская сторона выразила готовность оказывать поддержку в спортивных, культурных и медицинских вопросах предстоящего турнира с учетом имеющегося у России опыта в организации турниров такого уровня.