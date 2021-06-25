Путин и эмир Катара обсудили подготовку к ЧМ-2022 по футболу
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадов Аль Тани, в рамках которого обсуждался вопрос о подготовки чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Об это сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что в ходе беседы была достигнута договоренность о налаживании взаимодействия по этому вопросу. Российская сторона выразила готовность оказывать поддержку в спортивных, культурных и медицинских вопросах предстоящего турнира с учетом имеющегося у России опыта в организации турниров такого уровня.
Обсуждались и другие темы межгосударственного партнерства. Путин поблагодарил коллегу за активное участие в прошедшем Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Около десяти стран ЕС выступили против инициативы, в их числе - Литва и Польша.
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