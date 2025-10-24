Путин и Алиев провели телефонный разговор
Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает RT.
В частности, лидеры обсудилиряд актуальных вопросов двусторонней повестки и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов.
«Затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Алиев встретились в Таджикистане и обсудили все острые проблемы российско-азербайджанских отношений, пишут «Известия».
