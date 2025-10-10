Телеграм: Встреча с Алиевым, грузинская мечта и странная Меркель

1

В четверг Владимир Путин встретился в Таджикистане с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Эта встреча стала первой после обострения отношений двух стран из-за крушения в конце прошлого года пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.

«Turkic OccidentⱯlist» приводит подробности:

«Это первая подобная встреча после конфликта между двумя государствами, связанным с поражением пассажирского лайнера AZAL над Грозным и преследованием представителей азербайджанской диаспоры в России. На встрече Владимир Путин принес извинения за инцидент с азербайджанским самолетом в российском воздушном пространстве и признал, что ракеты ПВО взорвались в нескольких метрах от самолета, отметив, что в этом районе в этот момент присутствовали украинские БПЛА. Путин заявил, что Россия даст правовую оценку действиям своих военных в связи с крушением самолета, а также пообещал компенсации семьям пострадавших и погибших. В ответ Ильхам Алиев поблагодарил российского президента за подробную информацию об авиакатастрофе и выразил надежду, что расследование под руководством Путина установит объективные причины крушения. Также стороны обменялись лестными комментариями. Так, Алиев сказал, что отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно, и по всем направлениям не было ни замедлений, ни откатов. Путин, в свою очередь, отметил заслуги Алиева в развитии гуманитарных связей между Россией и Азербайджаном, и сказал, что интересы двух стран во многом совпадают. Также он пообещал, что Россия сделает все возможное, чтобы сохранить динамику развития отношений с Азербайджаном».

«Книга Носовича» позитивно оценивает встречу:

«Встреча Путина с Алиевым – еще одно доказательство того, что нормализация и урегулирование на постсоветском пространстве для России в отношениях с соседями возможны там, где возможна дипломатия лидеров. Можно было бы сказать, что российско-белорусские отношения, в которых любые разногласия рано или поздно урегулировались встречей Лукашенко и Путина – исключительный случай, но и с другими постсоветскими странами, где есть реальное лидерство, прорывы или хотя бы нормализация происходили на уровне первых лиц. В том числе поэтому, кстати, помимо десятков других причин, невозможны прорыв или хотя бы нормализация со странами Балтии, в которых политическое лидерство как феномен последовательно вытравливалось все девяностые и нулевые годы. Альгирдас Бразаускас или Эдгар Сависаар могли бы приехать в Кремль, и Путин был бы готов с такими людьми договариваться. А сейчас в этих странах российской власти физически не с кем разговаривать».

«Мнение ФМ» цитирует азербайджанского политолога Фархада Мамедова:

«Думаю, эта встреча станет началом восстановления отношений, потому что стороны признали, что мы достигли дна этого кризиса во взаимоотношениях, и должен быть, соответственно, отскок. Полагаю, отношения будут формироваться уже в условиях новой нормальности, когда, может быть, ожидания друг от друга не будут такими максималистскими».

«Темник» называет встречу знаковым событием:

«Интересно, что встреча вне всяких сомнений случилась по инициативе азербайджанского руководителя. Причем, была организована в самые кратчайшие сроки. 7 октября Алиев поздравил Путина с днем рождения. Все говорит за то, что именно в этот момент он обозначил интерес в очной встрече. Последняя была оперативно включена в программу визита в Таджикистан. Таким образом, Алиев, по сути, развернулся на 180° в своем самопозиционировании по отношению к России. Что конкретно подвигло его на это – гадать бессмысленно. Поводов более чем достаточно – и сам закавказский узел, и перспективы транскаспийских проектов, кризис на Ближнем Востоке, противостояние Запада и Ирана. В этом клубке противоречий слишком многие заинтересованы в коммуникациях с Путиным через проверенный и доверенный бакинский канал. В этом раскладе даже личные хлопоты Алиева – такие как невозможность прибыльной работы национальной нефтяной компании SOCAR на Украине без конструктивных отношений с Москвой или финансово-правовые проблемы владельцев "Крокуса", отступают на второй план».

Эксперт-международник Алексей Наумов считает, что в целом сигналы пока оптимистичные:

«По-видимому, после встречи Путина и Алиева найден компромисс. Показательно, что Путин начал речь именно с ситуации с самолетом: это признание со стороны президента, что ситуация с рейсом AZAL лежит в основе ухудшения отношений. <…> Азербайджанский лидер: 1) Подчеркнуто уважительно повторно поздравил с днем рождения Владимира Путина и пожелал всего наилучшего в том числе "дружественному народу России". 2) Высказал признательность за личную вовлеченность российского лидера в дело расследования ситуации с самолетом AZAL. 3) Отдельно отметил, что по всему спектру отношений не было "замедления или отката". 4) Заявил, что надеется на то, что общества двух стран позитивно воспримут отправленные им месседжи. В целом можно сказать, что российский президент подчеркнуто уважительно отнесся к азербайджанскому коллеге, признав важность ситуации с уничтоженным самолетом как для него лично, так и для всего Азербайджана. Уверен, что Путин не сделал бы этого, не считая отношения с Баку и Алиевым важными – свидетельством тому и отдельная фраза про формально союзнический характер отношений».

