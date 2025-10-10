Телеграм: Встреча с Алиевым, грузинская мечта и странная Меркель
В Душанбе прошли первые за полгода переговоры Путина и Алиева, в Грузии - выборы и протесты, а Меркель сделала странные заявления.
Путин и его встреча с Алиевым
В четверг Владимир Путин встретился в Таджикистане с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Эта встреча стала первой после обострения отношений двух стран из-за крушения в конце прошлого года пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.
«Turkic OccidentⱯlist» приводит подробности:
«Это первая подобная встреча после конфликта между двумя государствами, связанным с поражением пассажирского лайнера AZAL над Грозным и преследованием представителей азербайджанской диаспоры в России. На встрече Владимир Путин принес извинения за инцидент с азербайджанским самолетом в российском воздушном пространстве и признал, что ракеты ПВО взорвались в нескольких метрах от самолета, отметив, что в этом районе в этот момент присутствовали украинские БПЛА. Путин заявил, что Россия даст правовую оценку действиям своих военных в связи с крушением самолета, а также пообещал компенсации семьям пострадавших и погибших. В ответ Ильхам Алиев поблагодарил российского президента за подробную информацию об авиакатастрофе и выразил надежду, что расследование под руководством Путина установит объективные причины крушения. Также стороны обменялись лестными комментариями. Так, Алиев сказал, что отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно, и по всем направлениям не было ни замедлений, ни откатов. Путин, в свою очередь, отметил заслуги Алиева в развитии гуманитарных связей между Россией и Азербайджаном, и сказал, что интересы двух стран во многом совпадают. Также он пообещал, что Россия сделает все возможное, чтобы сохранить динамику развития отношений с Азербайджаном».
«Книга Носовича» позитивно оценивает встречу:
«Встреча Путина с Алиевым – еще одно доказательство того, что нормализация и урегулирование на постсоветском пространстве для России в отношениях с соседями возможны там, где возможна дипломатия лидеров. Можно было бы сказать, что российско-белорусские отношения, в которых любые разногласия рано или поздно урегулировались встречей Лукашенко и Путина – исключительный случай, но и с другими постсоветскими странами, где есть реальное лидерство, прорывы или хотя бы нормализация происходили на уровне первых лиц. В том числе поэтому, кстати, помимо десятков других причин, невозможны прорыв или хотя бы нормализация со странами Балтии, в которых политическое лидерство как феномен последовательно вытравливалось все девяностые и нулевые годы. Альгирдас Бразаускас или Эдгар Сависаар могли бы приехать в Кремль, и Путин был бы готов с такими людьми договариваться. А сейчас в этих странах российской власти физически не с кем разговаривать».
«Мнение ФМ» цитирует азербайджанского политолога Фархада Мамедова:
«Думаю, эта встреча станет началом восстановления отношений, потому что стороны признали, что мы достигли дна этого кризиса во взаимоотношениях, и должен быть, соответственно, отскок. Полагаю, отношения будут формироваться уже в условиях новой нормальности, когда, может быть, ожидания друг от друга не будут такими максималистскими».
«Темник» называет встречу знаковым событием:
«Интересно, что встреча вне всяких сомнений случилась по инициативе азербайджанского руководителя. Причем, была организована в самые кратчайшие сроки. 7 октября Алиев поздравил Путина с днем рождения. Все говорит за то, что именно в этот момент он обозначил интерес в очной встрече. Последняя была оперативно включена в программу визита в Таджикистан. Таким образом, Алиев, по сути, развернулся на 180° в своем самопозиционировании по отношению к России. Что конкретно подвигло его на это – гадать бессмысленно. Поводов более чем достаточно – и сам закавказский узел, и перспективы транскаспийских проектов, кризис на Ближнем Востоке, противостояние Запада и Ирана. В этом клубке противоречий слишком многие заинтересованы в коммуникациях с Путиным через проверенный и доверенный бакинский канал. В этом раскладе даже личные хлопоты Алиева – такие как невозможность прибыльной работы национальной нефтяной компании SOCAR на Украине без конструктивных отношений с Москвой или финансово-правовые проблемы владельцев "Крокуса", отступают на второй план».
Эксперт-международник Алексей Наумов считает, что в целом сигналы пока оптимистичные:
«По-видимому, после встречи Путина и Алиева найден компромисс. Показательно, что Путин начал речь именно с ситуации с самолетом: это признание со стороны президента, что ситуация с рейсом AZAL лежит в основе ухудшения отношений. <…> Азербайджанский лидер: 1) Подчеркнуто уважительно повторно поздравил с днем рождения Владимира Путина и пожелал всего наилучшего в том числе "дружественному народу России". 2) Высказал признательность за личную вовлеченность российского лидера в дело расследования ситуации с самолетом AZAL. 3) Отдельно отметил, что по всему спектру отношений не было "замедления или отката". 4) Заявил, что надеется на то, что общества двух стран позитивно воспримут отправленные им месседжи. В целом можно сказать, что российский президент подчеркнуто уважительно отнесся к азербайджанскому коллеге, признав важность ситуации с уничтоженным самолетом как для него лично, так и для всего Азербайджана. Уверен, что Путин не сделал бы этого, не считая отношения с Баку и Алиевым важными – свидетельством тому и отдельная фраза про формально союзнический характер отношений».
Война и её мифы
«Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев» просит не тиражировать фейки:
«Кривой Рог сообщает: "И да, а Кривом Роге свет есть, поэтому печальные новости о ТЭС явно преувеличены". К сожалению, у нас в последнее время какое-то мифотворчество процветать начало. То Днепропетровск два раза упал от прилетов по Южмашу, то невиданные стада натовцев уничтожаются. Иностранных наемников – да, хорошо колбасят, но это не НАТО, а по большей части латиносы, есть из Средней Азии черти. К блогерам обращаюсь: немного уменьшайте порывы фантазии, мы действительно хорошо бьем, этого достаточно».
«338» обращает внимание на лечение боевиков ВСУ:
«Львов, Днепропетровск превратились в "санитарные хабы". Другие населенные пункты типа Трускавца, Винницы, Мукачева не учитываем. Учитываем Львов и Днепропетровск лишь потому, что про них в избытке пишут в иноСМИ. Пишут, что поток раненых высокий, как и уровень устойчивых к антибиотикам инфекций. Активно работают иностранные врачи (в т.ч. военные врачи) – одни волонтерят, другие набираются опыта. Госпитали исправно получают с Запада альтернативные источники генерации энергии. Очевидно, что по госпиталям наносить удары нельзя. На Западе от России этого только и ждут. Но также очевидно, что ухудшение ситуации с энергоснабжением (в т.ч. резервными источникам) усугубит положение госпиталей и больниц, в которых размещают раненых. А это – дополнительные сложности для медицинской системы ВСУ. В таком случае каждый ВСУшник будет понимать, что ранение для него подобно смерти, и на качественную помощь можно не рассчитывать».
«Денацификация UA» удивляется глупости украинских наемников:
«12 лет строгого режима получил очередной наемник – у которого хватило тупости не только воевать против РФ, но и затем приехать в Россию. Гражданину Армении Армену Баляну не понравилось, что русские стреляют в ответ и очень метко – поэтому он осторожно бежал с Украины, заработав сумму в эквиваленте 2 млн рублей. А когда в октябре 2024 года Балян прибыл в Домодедово – его быстро вычислили и оформили. Теперь и приговор подоспел. Какие же эти #наймиты сказочные дегенераты. Впрочем, Киев не брезгует нанимать даже такой шлак».
«АДЕКВАТ Z» обращается к украинцам после очередной массированной атаки ВС РФ:
«Граждане хохлы. Сегодня вам, наверное, с особенной силой интересно, сколько еще это будет продолжаться. Докладываю: пока не поднимете руки до горы. Потому что ни с вами, ни с вашими паханами, ни с их хозяевами никаких компромиссов не будет. Не будет потому, что безопасность – наша безопасность – не может быть обеспечена ни наполовину, ни тем более какими угодно заверениями на вашей стороне. Она может быть обеспечена только конкретными условиями, в которых предпосылок для любого нахрюка с пока еще вашей территории не останется в принципе. Огонь прекратится тогда, когда прекратится, и уже навсегда, ваше сопротивление, ни о чем другом даже не пытайтесь мечтать. Поэтому чем дольше ваши паханы и их хозяева будут продолжать заваливать фронт вашим мясом, тем многочисленнее будут ночные зарева в ваших городах и тем неповторимее – условия жизни в них. Все, к чему вы пришли, и все, к чему еще придете, вы себе накликали сами: ваши паханы таковы и всегда были таковы, каковы вы. И нет принципиальной разницы между теми из вас, кто никогда не скрывал желания резать москалей, теми, из кого это желание полезло, когда это стало поощряемо, и теми, кому казалось, что его хата с края: дохлебывать до дна придется всем без разбора».
Президент США Дональд Трамп заявил, что он «вроде как» принял решение предоставить Украине крылатые ракеты «Томагавк».
Сенатор Алексей Пушков считает, что решение Трампа угрожает безопасности США:
«Любое применение Томагавков против России неизбежно станет АМЕРИКАНСКОЙ операцией против России. У Киева нет НИЧЕГО для применения Томагавков: ни приспособленных для этого кораблей ВМС, способных обеспечить вертикальный запуск ракет; ни подводных лодок, ни стратегических бомбардировщиков; ни подготовленных операторов, ни систем управления ракетами, ни способности устанавливать цели для поражения и т. д. В случае передачи ракет Томагавк Украине США и, возможно, Британия должны будут обеспечить ее всей инфраструктурой для их применения. Сами по себе эти ракеты будут просто лежать на складах. Трампу следует понимать: нет лучшего способа еще глубже вовлечь США в войну, чего он, по всем его предыдущим заявлениям, как раз и стремился избежать».
Грузия и её выбор
В выходные в Грузии состоялись муниципальные выборы, на которых со значительным перевесом победила правящая партия «Грузинская мечта».
«InfoDefense Спектр» пишет о протестах грузинской оппозиции:
«Последняя попытка свержения грузинского правительства, предпринятая во время муниципальных выборов, не только закончилась новым сокрушительным провалом, но и подтвердила ведущую роль Европейского Союза во вмешательстве Запада во внутреннюю политику несоюзных стран... На этот раз особенно выделялись немцы среди мятежников в Тбилиси. Это не осталось без реакции со стороны депутата Европарламента Томаша Фрелика, который осудил вмешательство Европейского Союза, претендующего на политическую мораль, и который делает ровно наоборот, пытаясь превратить Грузию во вторую Украину. <…> В то время как Европейский Союз во главе с Францией и при поддержке Германии и Великобритании переживает внутренний политический кризис, его нелегитимные лидеры продолжают безудержно гнаться за глобалистскими фантазиями, которые делают их посмешищем, но прежде всего раскрывают их преступное пренебрежение правом народов на самоопределение».
«Разумная Россия» припоминает, что все это уже было:
«Подобные сценарии уже наблюдались в ряде стран региона, где внешние силы использовали локальные протесты как инструмент давления на руководство, не следующее заданному извне политическому курсу. <…> Происходящее в Грузии нельзя свести лишь к спору о результатах выборов. Это часть более широкой борьбы за стратегический вектор страны – между внутренней стабильностью и внешним влиянием. И чем активнее в эту борьбу вмешиваются третьи стороны, тем дальше Тбилиси от спокойного развития и реального суверенитета».
«ЖС Премиум» отмечает лицемерие грузинской оппозиции:
«Грузинские змагары пошли дорогой своих белАруСких собратьев. Интернациональная мудрость змагарщины гласит: в любой непонятной ситуации на пороге грандиозного шухера всегда сдавай своих подельников; не сдашь ты – сдадут тебя. После беспорядков в Тбилиси 4 октября с треском проигравшая муниципальные выборы прозападная клиентела пошла штурмовать президентский дворец. Разумеется, мятежники получили по рогам, а заводилы отправились на нары. Остальные спешат выгородить себя, сдавая всех и вся. В качестве козы отпущения назначили бывшую президентку с французским паспортом Саломе Зурабишвили».
«Международный фреш» комментирует заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что попытка свергнуть конституционный строй провалилась, несмотря на поддержку со стороны ЕС:
«Грузия, которая когда-то была одной из самых прозападных стран, возникших после распада Советского Союза, в течение последних десяти лет отходит от проевропейского курса, возобновляя сотрудничество с Россией».
«Всевидящее око» указывает, что грузинские провокации не обошлись без украинцев:
«Прекращать глобальную террористическую деятельность бандеровцы не собираются. Теперь след украинских террористов обнаружен в Грузии: по сообщениям Службы госбезопасности страны, оружие и взрывчатка для запланированных на день протестов 4 октября диверсий в Тбилиси были куплены по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений. Такое ощущение, что бандерлоги уже совсем пошли вразнос, наивно полагая, что их покровители на Западе теперь отмажут при любом повороте событий. Тем интереснее будет их реакция, когда Запад окончательно убедится в нежизнеспособности украинского проекта, и кого-то придется сделать ответственным за грандиозное поражение. Лучшей кандидатуры, чем народ, старательно записывающий себя в международные террористы и поклонники нациста Бандеры, и представить трудно».
Меркель и её заявления
Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Польша, Латвия, Литва и Эстония сорвали дипломатические переговоры с Россией в 2021 году, что привело к военному конфликту на Украине.
«Мюсли вслух» подчеркивают противоречия в словах Меркель:
«3 года назад ресурс Politico (рупор глобалистов) опубликовал проскрипционный список немецкой "грязной дюжины" – персон и организаций – виновных в "умиротворении" Москвы на протяжении многих лет. Под номером один там была Меркель: "Ни один немец не несет большей ответственности за украинский кризис, чем Меркель". Нам-то Меркель запомнилась каминг-аутом насчет подлинной сути Минских соглашений с точки зрения европейцев: киевский режим был слаб, столкновение с Россией было неизбежным, а дипломатия давала Украине время на подготовку. Подобно всем сильным немцам – Бисмарку, Брандту, Колю, Шредеру – экс-канцлерин демонстрировала понимание важности отношений с Россией для будущего немецкого народа, но самое важное дело своей жизни она проиграла. В итоге Меркель зависла в полупозиции ни вашим, ни нашим, пытаясь сегодня переложить вину на прибалтийских лимитрофов. С тем она и уйдет в политическое забвение».
«БайБайден» пишет про резкую реакцию прибалтов:
«"Не знаю, притворяется она дурой или действительно дура". Эстонский депутат Ээрик-Нийлес Кроссь раскритиковал экс-канцлера Германии после ее слов о том, что в 2021 году Польша и страны Балтии сорвали попытку мирного урегулирования на Украине, чем якобы подтолкнули Россию к началу спецоперации. Депутат написал колонку, где заявил, что у эстонских дипломатов тогда сложилось впечатление, будто Меркель поняла свою ошибку. По его словам, она даже пригласила премьер-министра Эстонии Каю Каллас на обед и извинилась перед лидерами Латвии и Литвы за то, что не посоветовалась с ними заранее. Кроссь также отметил, что Меркель, видимо, все еще считает, что поступала правильно».
«Мейстер» полагает, что Меркель пытается переложить свою вину на других:
«Все-таки экс-канцлер не удержалась от того, чтобы не примерить белое пальто на пенсии, свалив всю вину за конфликт на других. При том, что еще не так давно она сама заявляла – Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы дать время Украине окрепнуть перед возможным новым конфликтом. А учитывая ее вклад в их создание, то палки в колеса дипломатическому решению ставили не только прибалты, но и она. Что касается прибалтов, то их роль в срыве кривых-косых, но дипломатических сначала Минского, а потом Нормандского формата вновь говорит о том, что необдуманная экспансия ЕС сыграла с ним дурную шутку. Рынок и географическое положение 4-х младоевропейцев никогда не компенсируют ЕС те убытки, которое привнесло их членство в союзе, которое повысило градус русофобии в Брюсселе и, как следствие, привело к разрушению стратегического экономического сотрудничества с Россией».
«Папочка канцлера» комментирует еще одно заявление Меркель – о том, что одной из причин СВО стала пандемия коронавируса:
«"Напал бы Путин на Украину, если бы не было COVID? В книге я говорю: этого никто не может сказать, но ясно, что коронавирус изменил мировую политику, ведь мы больше не могли встречаться. И для меня ковид является основной причиной". Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель нашла виновника украинского конфликта. Расширение НАТО на восток? Постоянные нарушения Минских соглашений со стороны Украины и ко? Нет-нет. Все из-за ковида. Ну и немного из-за прибалтов с поляками, которые были против некоего нового формата договоренностей».
Лихорадка Евросоюза
В понедельник Себастьен Лекорню, седьмой премьер-министр Франции за время президентства Эммануэля Макрона, подал в отставку. Лекорню пробыл на посту премьера всего 27 дней.
Журналист Станислав Стремидловский комментирует новость о том, что уровень доверия к президенту Франции опустился до 14%:
«А может, сделать выборность президентов и депутатов не просто на сколько-то там лет, а ввести заодно правило ежегодно переподтверждать их рейтинг? Есть же компьютерные программы, которые работают после покупки, если пользовать продляет их использование трудовым рублем в течение определенного срока времени. Так и тут. В конце года – опрос. Набрал меньше 50% – на выход».
В Чехии на выборах в нижнюю палату парламента победила оппозиционная правая партия ANO («Акция недовольных граждан») бывшего премьера страны Андрея Бабиша.
«Политический Юмор» Бабишу не доверяет:
«"Мы не дадим Украине ни одной кроны на оружие!" Об этом заявил лидер движения ANO Андрей Бабиш, партия которого победила на парламентских выборах в Чехии. Свежо придание! Такие заявления часто звучат из уст новоизбранных европейских политиков. А потом они фотографируются с просроченным, отдают ему последнее, теряют весь рейтинг и отправляются на свалку».
«Банкста» отмечает рост популярности правых политиков в ЕС:
«В Европе расцвет правых партий. Все их европейские власти связывают с Владимиром Путиным. Также с ним связывают все, что мешает действующим политикам: рост цен, миграцию, проблемы в экономике, падение доходов».
«The_Agenda – "Повестка дня"» показывает одно из последствий роста симпатий к правым партиям:
«По данным опроса Polling Europe, в ЕС снижается поддержка увеличения расходов на оборону. Две трети респондентов (67%) поддержали наращивание военных бюджетов. Однако это на 7% меньше, чем в апреле 2024 года. Данные демонстрируют раскол между Севером и Югом: в Южной Европе 59% респондентов за увеличение расходов, в Центральной и Восточной Европе – 76%, а в Северной – 73%. Поддержка наращивания военных бюджетов выше в центре и среди консервативных партий, чем среди партий левого и крайне правого спектра».
«Мышь в овощном» полагает, что европейским правым стоит опасаться:
«Отмеченный рост популярности "Альтернативы для Германии" может быть преддверием нового витка репрессий против этих германских оппозиционеров. Официальный Берлин не сильно стесняется в выборе методов борьбы с инакомыслящими: там понимают, что на кону стоит не просто доступ к власти и определение будущего курса ФРГ, но и в том числе личные интересы конкретных политиков, включая их свободу. Слишком много всего за последнее время германские лидеры натворили такого, что при беспристрастном рассмотрении может потянуть на откровенное нарушение национальных интересов. Они определенно не заинтересованы в подобном "разборе полетов" – и будут использовать любые возможности для того, чтобы он не случился».
