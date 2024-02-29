Путин: Герои СВО должны выходить на ведущие позиции в госуправлении

«Подлинная, настоящая элита – это те, кто служат России, труженики, воины, делом доказавшие преданность России. Достойные люди», - сказал глава государства.

Путин отметил, что с 1 марта ветераны спецоперации, а также солдаты и офицеры, которые сейчас выполняют боевые задачи, смогут подать заявки на участие в новой кадровой программе – «Время Героев».

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

