Путин: Герои СВО должны выходить на ведущие позиции в госуправлении
Герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Подлинная, настоящая элита – это те, кто служат России, труженики, воины, делом доказавшие преданность России. Достойные люди», - сказал глава государства.
Путин отметил, что с 1 марта ветераны спецоперации, а также солдаты и офицеры, которые сейчас выполняют боевые задачи, смогут подать заявки на участие в новой кадровой программе – «Время Героев».
Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru