Зеленский снова отказался от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Guardian вновь заявил о невозможности переговоров с Россией.

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По его словам, в настоящее время диалог Киева и Москвы «нереалистичен».

«Зеленский заявил, что переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение будет «ловушкой», - говорится в публикации.

Ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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