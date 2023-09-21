Путин: экономика России может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов
Низкая безработица в России является показателем эффективной экономической политики и ее социального измерения, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.
По его словам, сейчас властям стоит сосредоточиться на уменьшении количества безработной молодежи. Российский лидер отметил, что в ближайшее десятилетие число молодых людей будет увеличиваться, что потребует большее количество рабочих мест.
Путин отметил, что к 2030 году число граждан в возрасте 20-24 лет увеличится до 8,3 миллиона, к 2035-му - до 9,7 миллиона.
По данным Росстата, с января по июль 2023 года естественная убыль населения в РФ сократилась почти на 26%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru