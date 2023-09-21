Путин: экономика России может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов

По его словам, сейчас властям стоит сосредоточиться на уменьшении количества безработной молодежи. Российский лидер отметил, что в ближайшее десятилетие число молодых людей будет увеличиваться, что потребует большее количество рабочих мест.

Путин отметил, что к 2030 году число граждан в возрасте 20-24 лет увеличится до 8,3 миллиона, к 2035-му - до 9,7 миллиона.

По данным Росстата, с января по июль 2023 года естественная убыль населения в РФ сократилась почти на 26%, передает «Радиоточка НСН».

