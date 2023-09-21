Путин призвал сделать всё, чтобы участники СВО могли обеспечивать свои семьи
Нужно сделать все для того, что военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации, были трудоустроены и могли содержать свои семьи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по рынку труда, передает ТАСС.
Он напомнил, что поддержка ветеранов СВО, в том числе в получении новой профессии, трудоустройстве и организации своего дела, входит в задачи фонда «Защитники Отечества».
Президент подчеркнул, что российские военные - настоящие герои.
«Такое же всемирное содействие должны получать и члены семей товарищей, которых мы утратили. Вновь прошу руководителей регионов держать все эти вопросы на личном контакте», — добавил глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следует развивать психологическую помощь в гражданской сфере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся идти в новое наступление по приказу Зеленского
- Пентагон: летчики ВСУ скоро прибудут в США для обучения на F-16
- Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей
- Госорганам РФ поставили не более 10% автомобилей «Москвич»
- Столтенберг: в случае победы ВСУ в конфликте с РФ США сфокусируются на Китае
- Путин: экономика России может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов
- Путин пошутил над попросившим миллиард Грефом
- Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев
- Путин призвал сделать всё, чтобы участники СВО могли обеспечивать свои семьи
- Отец военнослужащего ВС РФ уехал на фронт, узнав о ранении сына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru