Путин призвал сделать всё, чтобы участники СВО могли обеспечивать свои семьи

Нужно сделать все для того, что военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации, были трудоустроены и могли содержать свои семьи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по рынку труда, передает ТАСС.

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Он напомнил, что поддержка ветеранов СВО, в том числе в получении новой профессии, трудоустройстве и организации своего дела, входит в задачи фонда «Защитники Отечества».

Президент подчеркнул, что российские военные - настоящие герои.

«Такое же всемирное содействие должны получать и члены семей товарищей, которых мы утратили. Вновь прошу руководителей регионов держать все эти вопросы на личном контакте», — добавил глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следует развивать психологическую помощь в гражданской сфере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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