Путин призвал сделать всё, чтобы участники СВО могли обеспечивать свои семьи

Он напомнил, что поддержка ветеранов СВО, в том числе в получении новой профессии, трудоустройстве и организации своего дела, входит в задачи фонда «Защитники Отечества».

Президент подчеркнул, что российские военные - настоящие герои.

«Такое же всемирное содействие должны получать и члены семей товарищей, которых мы утратили. Вновь прошу руководителей регионов держать все эти вопросы на личном контакте», — добавил глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следует развивать психологическую помощь в гражданской сфере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

