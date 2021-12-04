Андрей Турчак назвал кандидатуру на должность замсекретаря Генсовета по информационному блоку

Работа с информацией и медийным сопровождением является одним из приоритетных направлений «Единой России». Лантратова работает на руководящей должности в Управлении президента России по общественным связям и коммуникациям. Она более десяти лет является госслужащей, работая, в том числе, в аппарате правительства. Лантратова занималась разработкой и реализацией государственной информационной политики, а также координацией работы пресс-служб органов государственной власти.

«Дарья в настоящий момент работает на руководящей должности Уверен, она сможет повысить эффективность информационного блока партии, выстроить систему социальных и общественных коммуникаций и обеспечить продвижение значимых партийных проектов и инициатив, которые мы в ходе кампании выдвигали, и теперь будем реализовывать. Кроме того, опыт Дарьи будет использован при подготовке позиции партии по ключевым социально-экономическим и общественно-политическим вопросам, в работе с депутатами различного уровня по повышению качества их информационной и коммуникационной активности», - отметил Турчак.

Поблагодарив секретаря Генсовета за оказанное доверие, Дарья Лантратова отметила ключевые задачи обновленной команды «Единой России» в информационном пространстве.

«Сейчас важно выстраивать информационную работу вокруг тех инициатив, которые заложены в народной программе. Партией уже очень многое сделано. Об этом нужно рассказывать максимально подробно, используя все имеющиеся медийные инструменты. Нужно сделать так, чтобы результаты работы партии были видны и понятны каждому и безусловно вовлекать в эту работу новые лица. В партии много ярких талантливых энергичных людей с новыми подходами и идеями, в том числе в регионах», - подчеркнула она.

Дмитрий Медведев поддержал предложение Андрея Турчака и пожелал Дарье Лантратовой успехов в новом статусе.

Решение о назначении нового замсекретаря примет съезд «Единой России» 4 декабря.

